-3,2:(-0,8)+(-1,4):1/2:(1-3/10:(-1,8))
Математика
-3,2:(-0,8)+(-1,4):1/2:(1-3/10:(-1,8))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3,2:(-0,8)+(-1,4):1/2:(1-3/10:(-1,8))=6целых 2/5 1)-3/10:(-1,8)=3/10:18/10=3/18 2)1+3/18=1ц 3/18 3)-3,2:(-0,8)=3,2:0,8=4 4)-1,4:1/2=14/10:1/2=28/10 5)28/10:1ц 3/18=28/10:21/18=504/210=2ц 84/210= 2ц 2/5 6)4+2ц 2/5=6ц 2/5
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