Школьная библиотека содержит 1200 книг школьный домашняя библиотека вместе в 100 раз меньше чем сельское сколько книг в сельской библиотеке

Математика

Школьная библиотека содержит 1200 книг школьный домашняя библиотека вместе в 100 раз меньше чем сельское сколько книг в сельской библиотеке

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