Школьная библиотека содержит 1200 книг школьный домашняя библиотека вместе в 100 раз меньше чем сельское сколько книг в сельской библиотеке
Математика
Школьная библиотека содержит 1200 книг школьный домашняя библиотека вместе в 100 раз меньше чем сельское сколько книг в сельской библиотеке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши нормально задачу, фотографию например. Не понятно!
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