Крассворд на английском языке и вопросы на английском языке ?
Английский язык
Крассворд на английском языке и вопросы на английском языке ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да если у тебя англиский язык то и вопросы в кроссворде тоже на англиском
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите наименьшее значение функции у=х2 на заданном луче: а)[-3;+8) б)(-8;-2] в)(-8;1] г)[1;+8) вместо восьмерки, восьмерка(бесконечно) ...
Алгебра
Геометрия
Помогите пожалуйста,очень надо,я ни как не могу решить.Пожалуйста помогите!!!!,Прошу вас!! Угол,равный 80*,делится лучом с началом в вершине угла...
Математика