Выбери слова которые могут быть связаны с темой весна дождь солнце гроза сосулька метель тучи листопад цветы .составь по этим опорным слова рассказ о весне
Литература
Выбери слова которые могут быть связаны с темой весна дождь солнце гроза сосулька метель тучи листопад цветы .составь по этим опорным слова рассказ о весне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова: солнце, гроза, тучи, цветы Весна - это то время года, которого все ждут, устав от зимы. Весну часто называют долгожданной. Первые признаки весны, бывает, проявляются еще зимой, в феврале: чуть посильнее посветит солнышко - и начинают таять сосульки, звенит веселая капель, напоминая о приближении весны. Солнце начинает появляться на небе все чаще, небо делается более ярким, густо-синим, вовсю тает снег и бегут ручьи. Земля еще холодная, слишком сырая и голая, а через остатки снега пробиваются самые первые цветы, которые так и называют: подснежники.
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