Пожалуйста помогите пожалуйста 2(б) уравнение и действия

Математика
Пожалуйста помогите пожалуйста 2(б) уравнение и действия
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Гость:
1)200:40=5(м.) 2)450:5=90(руб.)
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