Переделать предложения, используя condition 2 If I were you, I __________ (do) it now.
Английский язык
Переделать предложения, используя condition 2 If I were you, I __________ (do) it now.
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Гость:
If I were you, I would do it now.
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