Помогите пожалуйста. Вася сказал, что окружность - это геометрическая фигура, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от данной точки, а Валя сказал, что такая фигура - не обязательно окружность. Кто из них прав?
Математика
Помогите пожалуйста. Вася сказал, что окружность - это геометрическая фигура, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от данной точки, а Валя сказал, что такая фигура - не обязательно окружность. Кто из них прав?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В какой то степени прав Вася но он не совсем прав . ТУТ ПРАВА ВАЛЯ
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