Помогите пожалуйста. Вася сказал, что окружность - это геометрическая фигура, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от данной точки, а Валя сказал, что такая фигура - не обязательно окружность. Кто из них прав?

Математика

Помогите пожалуйста. Вася сказал, что окружность - это геометрическая фигура, все точки которой находятся на одинаковом расстоянии от данной точки, а Валя сказал, что такая фигура - не обязательно окружность. Кто из них прав?

Автор: Гость