Докажите что национальная политика самодержавия носила противоречивый характер?
История
Докажите что национальная политика самодержавия носила противоречивый характер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Национальная политика самодержавия носила противоречивый характер,потому что она привела к распаду Российской империи и Советского союза
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя свойство крайних и средних членов пропорции,проверьте,является ли равенство пропорцией: в)1:0,25=0,6:0,15 г)0,1:0,01=0,2:0,02
Физика
Период полураспада радона 3,8 дня. Через сколько дней масса радона уменьшится в 4 раза? Распишите подробно!
Математика
Математика