Докажите что национальная политика самодержавия носила противоречивый характер?

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Докажите что национальная политика самодержавия носила противоречивый характер?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Национальная политика самодержавия носила противоречивый характер,потому что она привела к распаду Российской империи и Советского союза
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