Среднее арифметическое число четырех чисел ровно -7,2. Первое число равно 6,9, второе в 3 раза меньше его, а третье число равно -11,2. Найдите четвертое число

Математика

Среднее арифметическое число четырех чисел ровно -7,2. Первое число равно 6,9, второе в 3 раза меньше его, а третье число равно -11,2. Найдите четвертое число

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