Среднее арифметическое число четырех чисел ровно -7,2. Первое число равно 6,9, второе в 3 раза меньше его, а третье число равно -11,2. Найдите четвертое число

Математика
Среднее арифметическое число четырех чисел ровно -7,2. Первое число равно 6,9, второе в 3 раза меньше его, а третье число равно -11,2. Найдите четвертое число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ое=6,9 2-ое=6,9 :3=2,3 3-ое= -11,2 Сумма этих цифр = -28,8 4-ое= -26,8 Ответ: -26,8
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