Даже сказочные персонажи не всегда поступают разумно что следует и чего не следует делать!? Соотнисите начало и конец предложения
Английский язык
Даже сказочные персонажи не всегда поступают разумно что следует и чего не следует делать!? Соотнисите начало и конец предложения
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Гость:
2,4,0,3,1 Это если по порядку соотносить левый столбик с номерами
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