Даже сказочные персонажи не всегда поступают разумно что следует и чего не следует делать!? Соотнисите начало и конец предложения

Английский язык

Даже сказочные персонажи не всегда поступают разумно что следует и чего не следует делать!? Соотнисите начало и конец предложения

Автор: Гость