Для Изготовления 8 кормушек для лосей использовали 16 одинаковых досок.Сколько таких досок потребуеться для изготовления 35 точно таких же кормушек.

Математика

Для Изготовления 8 кормушек для лосей использовали 16 одинаковых досок.Сколько таких досок потребуеться для изготовления 35 точно таких же кормушек.

Автор: Гость