Для Изготовления 8 кормушек для лосей использовали 16 одинаковых досок.Сколько таких досок потребуеться для изготовления 35 точно таких же кормушек.

Математика
Для Изготовления 8 кормушек для лосей использовали 16 одинаковых досок.Сколько таких досок потребуеться для изготовления 35 точно таких же кормушек.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16:8=2  доски нужно для изготовления одной кормушки 2*35=70 досок 
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