Запиши пример в столбик 82:3

Математика
Запиши пример в столбик 82:3
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Гость:
82:3=27(1) -6 __ - 2 2 2 1 ------- 1
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