На доске написано 70 подряд идущих 10-значных чисел. Докажите, что сумма цифр первых 20 больше суммы цифр последних 10.
Математика
На доске написано 70 подряд идущих 10-значных чисел. Докажите, что сумма цифр первых 20 больше суммы цифр последних 10.
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