На доске написано 70 подряд идущих 10-значных чисел. Докажите, что сумма цифр первых 20 больше суммы цифр последних 10.

Математика

На доске написано 70 подряд идущих 10-значных чисел. Докажите, что сумма цифр первых 20 больше суммы цифр последних 10.

Автор: Гость