5 предложений с местоименим обозначить лицо число и падеж местоимений

Русский язык
5 предложений с местоименим обозначить лицо число и падеж местоимений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Мы гуляем по парку.(2л.,мн.ч.,И.п.) 2) Я играю с собакой.(1л., ед.ч., И.п. 3) Нам подарят книжки.(2л.,мн.ч.,Д.п.) 4) Нас возьмут на рыбалку!(2л.,мн.ч.,Р.п.) 5) Вокруг меня носятся комары.(1л.,ед.ч.,Р.п.)
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