Смотрите нам задали вопрос 1.роль червей в почве?Одно слово.2.вид выветривания?Одно слово.3.Не паханная земля?Также одно слово.
География
Смотрите нам задали вопрос 1.роль червей в почве?Одно слово.2.вид выветривания?Одно слово.3.Не паханная земля?Также одно слово.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.переработка 2.физическое 3.целина
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