За одну смену на молокозаводе изготовили 300 кг сливочного масла и маргарина. эти п??одукты разложили поровну в коробки :масло в 12 коробок , а маргарин в 8 коробок сколько кг масла и сколько кг маргарина было изготовлено?
Математика
За одну смену на молокозаводе изготовили 300 кг сливочного масла и маргарина. эти п??одукты разложили поровну в коробки :масло в 12 коробок , а маргарин в 8 коробок сколько кг масла и сколько кг маргарина было изготовлено?
Ответ(ы):
Гость:
1) 12+8=20 коробок всего масла и маргарина 2) 300:20=15 кг в одной коробке 3) 12*15=180 кг масла в коробках 4) 300-180=120 кг маргарина или 4) 8*15=120 кг маргарина
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