За одну смену на молокозаводе изготовили 300 кг сливочного масла и маргарина. эти п??одукты разложили поровну в коробки :масло в 12 коробок , а маргарин в 8 коробок сколько кг масла и сколько кг маргарина было изготовлено?

Математика

За одну смену на молокозаводе изготовили 300 кг сливочного масла и маргарина. эти п??одукты разложили поровну в коробки :масло в 12 коробок , а маргарин в 8 коробок сколько кг масла и сколько кг маргарина было изготовлено?

Автор: Гость