За первый час было расчищено от снега 5/17 всей дороги а за второй час 9/17 всей дороги. какая часть дороги была расчищена от снега за эти два часа? на какую часть дороги было расчищено меньше в первый час чем во второй?

Математика

За первый час было расчищено от снега 5/17 всей дороги а за второй час 9/17 всей дороги. какая часть дороги была расчищена от снега за эти два часа? на какую часть дороги было расчищено меньше в первый час чем во второй?

Автор: Гость