За первый час было расчищено от снега 5/17 всей дороги а за второй час 9/17 всей дороги. какая часть дороги была расчищена от снега за эти два часа? на какую часть дороги было расчищено меньше в первый час чем во второй?
Математика
За первый час было расчищено от снега 5/17 всей дороги а за второй час 9/17 всей дороги. какая часть дороги была расчищена от снега за эти два часа? на какую часть дороги было расчищено меньше в первый час чем во второй?
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