За первый день трист прошел 7\25 туристического маршрута,за второй 2\3 оставшейся ча??ти маршрута а за третий остальное . За какой день турист прошел больше всего. ОЧЕНЬ СРОЧНО РЕШИТЕ ПРОШУ НАДО ДО ЗАВТРА

Математика

За первый день трист прошел 7\25 туристического маршрута,за второй 2\3 оставшейся ча??ти маршрута а за третий остальное . За какой день турист прошел больше всего. ОЧЕНЬ СРОЧНО РЕШИТЕ ПРОШУ НАДО ДО ЗАВТРА

Автор: Гость