За первый день трист прошел 7\25 туристического маршрута,за второй 2\3 оставшейся ча??ти маршрута а за третий остальное . За какой день турист прошел больше всего. ОЧЕНЬ СРОЧНО РЕШИТЕ ПРОШУ НАДО ДО ЗАВТРА
Математика
За первый день трист прошел 7\25 туристического маршрута,за второй 2\3 оставшейся ча??ти маршрута а за третий остальное . За какой день турист прошел больше всего. ОЧЕНЬ СРОЧНО РЕШИТЕ ПРОШУ НАДО ДО ЗАВТРА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - весь путь 1-7/25=25/25-7/25=18/25 пути - за 2 и 3 день 2/3*18/25=12/25 пути - за 2 день 7/25+12/25=19/25 пути - за 1 и 2 день 1 - 19/25=25/25-19/25=6/25 пути - за 3 день 12/25>7/25 12/25>6/25 Ответ: за 2 день турист прошел самый длинный путь
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