За превый час автобус проехал 0,4 всего пути, за второй час 0,35 всего пути,а за тертий час - часть оставшигося пути.какое растояние проехал автобус за три часа,если третий час он проехал на 30 км меньше чем в первый?

Математика

За превый час автобус проехал 0,4 всего пути, за второй час 0,35 всего пути,а за тертий час - часть оставшигося пути.какое растояние проехал автобус за три часа,если третий час он проехал на 30 км меньше чем в первый?

Автор: Гость