За превый час автобус проехал 0,4 всего пути, за второй час 0,35 всего пути,а за тертий час - часть оставшигося пути.какое растояние проехал автобус за три часа,если третий час он проехал на 30 км меньше чем в первый?
Математика
За превый час автобус проехал 0,4 всего пути, за второй час 0,35 всего пути,а за тертий час - часть оставшигося пути.какое растояние проехал автобус за три часа,если третий час он проехал на 30 км меньше чем в первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за третий час он проехал 1 - 0,4 - 0,35 = 0,25 всего пути 0,4 - 0,25 = 0,15 от сюда следует 0,15 часть всего пути = 30 км весь путь равен (1 / 0,15) * 30 = (6 и 2/3) * 30 = 200 км
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