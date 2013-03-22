План каменный цветок Бажова план не менее 10 пунктов! пж не пишите вопросы

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￼ 5-9 ЛИТЕРАТУРА 7+4 б Помогите составить план к произведению П.П.Бажова "Медной горы Хозяйка" ПОПРОСИ БОЛЬШЕ ОБЪЯСНЕНИЙ СЛЕДИТЬ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! Вета1511 22.03.2013 ОТВЕТЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ ￼ Настюша15022000 отличник 1. Данила-Мастер 2. Встреча Данилы-Мастера с Хозяйкой горы 3. Каменный цветок. 4. Возвращение Данилы- Мастера 5. Освобождение из неволи 6. Свадьба Степана 7. Тайная смерть КОММЕНТАРИИ ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! 10 СПАСИБО 26 ￼ Mirell новичок 1.Детство Данилы. 2.Данила и его наставник. 3.Даниластановится отличным мастером по малахиту. 4.Заказ Даниле вазы "Каменный цветок". 5.Мучения Данилы с вазой. 6.Встреча с Хозяйкой Медной горы. 7.Хозяйка забирает Данилу к себе. 8.Невеста Данилы. 9.Невеста ищет Данилу. 10.Встреча невесты с зозяйкой Медной горы. 11.Возвращение Данилы. 12.Подарок хозяйки Медной горы.