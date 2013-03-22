План каменный цветок Бажова план не менее 10 пунктов! пж не пишите вопросы

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План каменный цветок Бажова план не менее 10 пунктов! пж не пишите вопросы
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Гость:
￼ 5-9   ЛИТЕРАТУРА  7+4 б    Помогите составить план к произведению П.П.Бажова "Медной горы Хозяйка" ПОПРОСИ БОЛЬШЕ ОБЪЯСНЕНИЙ  СЛЕДИТЬ  ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ! Вета1511 22.03.2013 ОТВЕТЫ И ОБЪЯСНЕНИЯ ￼ Настюша15022000   отличник  1. Данила-Мастер  2. Встреча Данилы-Мастера с Хозяйкой  горы 3. Каменный цветок.  4. Возвращение Данилы- Мастера  5. Освобождение из неволи 6. Свадьба Степана  7. Тайная смерть КОММЕНТАРИИ   ОТМЕТИТЬ НАРУШЕНИЕ!  10 СПАСИБО 26 ￼ Mirell   новичок  1.Детство Данилы.  2.Данила и его наставник.  3.Даниластановится отличным мастером по малахиту.  4.Заказ Даниле вазы "Каменный цветок".  5.Мучения Данилы с вазой.  6.Встреча с Хозяйкой Медной горы.  7.Хозяйка забирает Данилу к себе.  8.Невеста Данилы.  9.Невеста ищет Данилу.  10.Встреча невесты с зозяйкой Медной горы.  11.Возвращение Данилы.  12.Подарок хозяйки Медной горы.
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