Силу, действующую на поверхность, уменьшит в 2 раза. Как изменится давление, оказываемое на эту поверхность?

Физика

Силу, действующую на поверхность, уменьшит в 2 раза. Как изменится давление, оказываемое на эту поверхность?

Автор: Гость