Силу, действующую на поверхность, уменьшит в 2 раза. Как изменится давление, оказываемое на эту поверхность?

Физика
Силу, действующую на поверхность, уменьшит в 2 раза. Как изменится давление, оказываемое на эту поверхность?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F:S Давление уменьшится в два раза
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