Что такое социально статусовая функция
Обществознание
Что такое социально статусовая функция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Социально-статусная (наследование принадлежности индивида к тому же классу, роду, этносу, религиозной группе к которым принадлежит семья)
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