▐ Подобрать синонимы к возвратным глаголам: заглядеться - загореться - бороть??я - волноваться - заинтересоваться - вернуться - восхищаться -
Русский язык
▐ Подобрать синонимы к возвратным глаголам: заглядеться - загореться - бороть??я - волноваться - заинтересоваться - вернуться - восхищаться -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засмотреться Вспыхнуть Сражаться Беспокоится ЗадуматьсЯ Возвратиться Восторгаться
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