Решить задачу. Сделай схематический рисунок, и запиши решение сначала сложением, ?? потом умножением и ответ. В зале В каждом 7 стульев. Сколько стульев в пяти таких рядах?

Алгебра
Решить задачу. Сделай схематический рисунок, и запиши решение сначала сложением, ?? потом умножением и ответ. В зале В каждом 7 стульев. Сколько стульев в пяти таких рядах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+7+7+7+7=35 7х5=35 всего стульев
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