Решить задачу. Сделай схематический рисунок, и запиши решение сначала сложением, ?? потом умножением и ответ. В зале В каждом 7 стульев. Сколько стульев в пяти таких рядах?

Алгебра

Решить задачу. Сделай схематический рисунок, и запиши решение сначала сложением, ?? потом умножением и ответ. В зале В каждом 7 стульев. Сколько стульев в пяти таких рядах?

Автор: Гость