Якщо гамети зливаються в зовнішньому середовищі таке запліднення нпзивають: а) зовнішнім б) внутрішнім в) різностатеве г) гемафродитне

Биология

Якщо гамети зливаються в зовнішньому середовищі таке запліднення нпзивають: а) зовнішнім б) внутрішнім в) різностатеве г) гемафродитне

Автор: Гость