Якщо гамети зливаються в зовнішньому середовищі таке запліднення нпзивають: а) зовнішнім б) внутрішнім в) різностатеве г) гемафродитне
Биология
Якщо гамети зливаються в зовнішньому середовищі таке запліднення нпзивають: а) зовнішнім б) внутрішнім в) різностатеве г) гемафродитне
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