Как вылечить папилломы???? кто ответит тому 124 балла

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Папиллома — доброкачественная опухоль. Образуется такая опухоль на коже, в ее поверхностных слоях. Папиллома представляет собой мелкие очаговые отростки. Когда на коже таких наростов очень много, такая болезнь называется папилломатоз. Это очень распространенное заболевание, которое может принести человеку много неприятностей. И поэтому на вопрос, как лечить папилломы, должен ответить врач, тем более если это папилломатоз. На определенной стадии лечить папилломы можно и в домашних условиях, но все равно лучше начинать со специалиста, поскольку диагностировать и вылечить папилломавирусную инфекцию человека может только врач. Причем речь идет о лечении проявлений инфекции, так как вирус вылечить нельзя. ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ИНФЕКЦИИ Очаговые отростки папилломы у человека могут располагаться на груди, шее, веках, в подмышечных впадинах и на интимных местах. В последнем случае вылечить проявления вируса немного сложнее, особенно когда папилломавирус перешел в стадию обширного разрастания — папилломатоз. При наростах на интимных местах из половых органов могут появляться необычные выделения, а при половом акте партнеры часто испытывают болевые ощущения. Папилломы могут быть разного цвета – от белого до коричневого. И форму папилломы могут иметь совершенно разную: шарообразную, на ножках, коническую, продолговатую. У многих людей вирус папилломы человека является врожденным. А у некоторых папилломы появляются после того, как человек перенесет хроническое воспалительное заболевание, в эти моменты вирус активизируется. Если вы обнаружили папиллому на своем теле, то не стоит паниковать и расстраиваться. Эта болезнь успешно лечится традиционными и народными методами. Но лечится предпочтительнее в профессиональных клиниках.