Твір турбота про світ природи і рідних людуй гуманна поведінка кожної людини

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Твір турбота про світ природи і рідних людуй гуманна поведінка кожної людини
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо людина не буде піклуватися про природу.Ми можемо загубити усе. Прісну воду,рослини,тварини.Люи піклуйтесь про природу тому що природа це замкнуте коло
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