Почтальон Печкин проехал на велосипеде 36 километров за 2 часа Затем он уменьшил скорость на 2 километров в час ехал еще 3 часа Сколько всего километров проехал на велосипеде Почтальон Печкин

Математика
Почтальон Печкин проехал на велосипеде 36 километров за 2 часа Затем он уменьшил скорость на 2 километров в час ехал еще 3 часа Сколько всего километров проехал на велосипеде Почтальон Печкин
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36*2+34*3=174   72    102
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