Почтальон Печкин проехал на велосипеде 36 километров за 2 часа Затем он уменьшил скорость на 2 километров в час ехал еще 3 часа Сколько всего километров проехал на велосипеде Почтальон Печкин

Математика

Почтальон Печкин проехал на велосипеде 36 километров за 2 часа Затем он уменьшил скорость на 2 километров в час ехал еще 3 часа Сколько всего километров проехал на велосипеде Почтальон Печкин

Автор: Гость