На равнине две возвышенности 135м и 500м Как они называются?
География
На равнине две возвышенности 135м и 500м Как они называются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. равнина 2)высочина
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