Ученикам нужно посадить 120 кустов. В первый день посадили 2/3 всех кустов,во второй ??ень -5/8 того,что осталось.Сколько кустов посадили ученики за второй день?Помогите дам 10 баллов!
Математика
Ученикам нужно посадить 120 кустов. В первый день посадили 2/3 всех кустов,во второй ??ень -5/8 того,что осталось.Сколько кустов посадили ученики за второй день?Помогите дам 10 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120*2/3=80кустов посадили в первый день 120-80=40кустов остаток 40*5/8=25кустов посадили во второй день
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