Ученикам нужно посадить 120 кустов. В первый день посадили 2/3 всех кустов,во второй ??ень -5/8 того,что осталось.Сколько кустов посадили ученики за второй день?Помогите дам 10 баллов!

Математика

Ученикам нужно посадить 120 кустов. В первый день посадили 2/3 всех кустов,во второй ??ень -5/8 того,что осталось.Сколько кустов посадили ученики за второй день?Помогите дам 10 баллов!

Автор: Гость