Помогите объяснить орфограммы бИография ,в тысячА восемЬсот девяностО повестИ ??Ечать в тИпОграфии подзАголовок книгИ разнообразнЫм шриФтом располОжить на страницЕ НЕсколько на обложкЕ НЕкого переплеТчики НИ в чем на обсужден...
Русский язык
Помогите объяснить орфограммы бИография ,в тысячА восемЬсот девяностО повестИ ??Ечать в тИпОграфии подзАголовок книгИ разнообразнЫм шриФтом располОжить на страницЕ НЕсколько на обложкЕ НЕкого переплеТчики НИ в чем на обсуждениИ прИветсвовать разгОрелся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От слова Био Тысяча(ж. Р) От 70 до 90 в русс. Яз. Пишетьмя ь после первого корня Слово сто -
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