Помогите пожалуйста решить систему уравнений. Хотя-бы несколько.
Алгебра
Помогите пожалуйста решить систему уравнений. Хотя-бы несколько.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6х-у=2; 5х=1; х=0,2; х=0,2 -х+у=-1; -х+у=-1; -0,2+у=-1; у=0,8
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