Помогите пожалуйста решить систему уравнений. Хотя-бы несколько.

Алгебра
Помогите пожалуйста решить систему уравнений. Хотя-бы несколько.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6х-у=2;    5х=1;      х=0,2;          х=0,2 -х+у=-1;   -х+у=-1;  -0,2+у=-1;   у=0,8
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