За транскрибировать первые две строчки.4 строчка делаем слогораздел.Не прикрытые слоги Осень.Чащи леса. Мох сухих болот.
Русский язык
За транскрибировать первые две строчки.4 строчка делаем слогораздел.Не прикрытые слоги Осень.Чащи леса. Мох сухих болот.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот на фото я думаю так но точно не знаю я 6 класс
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