За три дня автомобиль проехал 910 км. При этом в каждый следующий день он проезжал в два раза больше, чем в предыдущий. Какое расстояние проезжал автомобиль в каждый из этих трёх дней?
Математика
За три дня автомобиль проехал 910 км. При этом в каждый следующий день он проезжал в два раза больше, чем в предыдущий. Какое расстояние проезжал автомобиль в каждый из этих трёх дней?
Ответ(ы):
Гость:
Х 1день 2х 2день 4х 3день x+2x+4x=910 x=130 2)130×2=260 - 2д 3)130x4=520 -3д
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