За военные годы труженики сёл Архангельской области сдали государству неизвестн??, сколько ресурсов. Из них 30,3% тонн зерна, 27000 тонн мяса, что составляет 9,09% и 60,61% тонн молока. Сколько всего ресурсов было сдано государ...

Математика

За военные годы труженики сёл Архангельской области сдали государству неизвестн??, сколько ресурсов. Из них 30,3% тонн зерна, 27000 тонн мяса, что составляет 9,09% и 60,61% тонн молока. Сколько всего ресурсов было сдано государству? Помогите решить пожалуйста

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