За военные годы труженики сёл Архангельской области сдали государству неизвестн??, сколько ресурсов. Из них 30,3% тонн зерна, 27000 тонн мяса, что составляет 9,09% и 60,61% тонн молока. Сколько всего ресурсов было сдано государ...
Математика
За военные годы труженики сёл Архангельской области сдали государству неизвестн??, сколько ресурсов. Из них 30,3% тонн зерна, 27000 тонн мяса, что составляет 9,09% и 60,61% тонн молока. Сколько всего ресурсов было сдано государству? Помогите решить пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мясо 27000 тонн - 9,09% от всего сданного x - 100% x = 27000 тонн * 100 / 9,09 = 297029,703 тонн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите найти работу по математике 5 класс Работа 36 Умножение десятичной дроби н?? натуральное число
Математика