Зачем нужно сравнивать сказки? Кто ответит делаю ответ лучшим...
Литература
Зачем нужно сравнивать сказки? Кто ответит делаю ответ лучшим...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сравнение в литературе идёт для созданий новых сказок . Писатели читают много книг и из них берут что то одно и совмещают
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