Задача № 1. Определите массу кислорода (О2) количеством вещества 3,6 моль. Задача № 2. Какое количество вещества будут содержать 64 г кислорода (О2)? Задача № 3. Вычислите количество вещества и число молекул, содержащихся в угл...
Химия
Задача № 1. Определите массу кислорода (О2) количеством вещества 3,6 моль. Задача № 2. Какое количество вещества будут содержать 64 г кислорода (О2)? Задача № 3. Вычислите количество вещества и число молекул, содержащихся в углекислом газе (СО2) массой 11 г. Задача 4. Найдите массу 24 . 1023 молекул озона О3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(O2)= 3.6 (моль) M(O2)= 2*16 = 32 (г/моль) m=n*M m=3.6*32=115.2 (г) m(O2)=64(г) M(O2)=32(г/моль) n=m/M n=64/32=2(моль)
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