Задача № 1. Определите массу кислорода (О2) количеством вещества 3,6 моль. Задача № 2. Какое количество вещества будут содержать 64 г кислорода (О2)? Задача № 3. Вычислите количество вещества и число молекул, содержащихся в угл...

Химия

Задача № 1. Определите массу кислорода (О2) количеством вещества 3,6 моль. Задача № 2. Какое количество вещества будут содержать 64 г кислорода (О2)? Задача № 3. Вычислите количество вещества и число молекул, содержащихся в углекислом газе (СО2) массой 11 г. Задача 4. Найдите массу 24 . 1023 молекул озона О3.

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