Помогите пж-та!По железнодорожной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна.Сколько дл?? этого потребуется вагонов, впадающих по 40 тонн,можно перевезти это-же зерно?ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ С УСЛОВИЕМ(КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ)

Математика

Помогите пж-та!По железнодорожной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна.Сколько дл?? этого потребуется вагонов, впадающих по 40 тонн,можно перевезти это-же зерно?ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ С УСЛОВИЕМ(КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ)

Автор: Гость