Помогите пж-та!По железнодорожной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна.Сколько дл?? этого потребуется вагонов, впадающих по 40 тонн,можно перевезти это-же зерно?ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ С УСЛОВИЕМ(КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ)
Математика
Помогите пж-та!По железнодорожной дороге нужно перевезти 750 тонн зерна.Сколько дл?? этого потребуется вагонов, впадающих по 40 тонн,можно перевезти это-же зерно?ПОЖАЛУЙСТА НАПИШИТЕ С УСЛОВИЕМ(КРАТКОЙ ЗАПИСЬЮ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-тонных вагонов потребуется 13, в последнем вагоне будет 30 тонн. 40-тонных вагонов потребуется 19, в последнем вагоне будет 30 тонн. 1) 750:60=12(ост. 30) 2) 750:40=18(ост.30)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
1.Вирус состоит из молекул __________ и __________ 2. Вирусы - Это _________________ форма жизни. 3. Вирусы вызывают такие заболевания, как ___...
Биология
Тема внутреннее строение листа напишите пожалуйста строение и функции: Устьице, Столбчатой ткани, губчатой ткани и проводящие почки Даю 22 бала
Математика
Мише подарили серию из 30 марок, посвященных спорту, и серию из 20 марок, выпущенных ??о Дню космонавтики. Он поместил их в альбоме по 5 марок в ка...
Английский язык