Задача №1. Помогите пожалуйста!
Окружающий мир
Задача №1. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Защита от механических повреждений-1; осязание-3; защита от переохлаждения-4; защита от микробов-2
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