Масса каждой из трёх посылок 16 кг 450 г, а каждой из двух других - 12 кг 150 г. на сколько килограммов общая масса всех посылок меньше 100 кг ?
Математика
Масса каждой из трёх посылок 16 кг 450 г, а каждой из двух других - 12 кг 150 г. на сколько килограммов общая масса всех посылок меньше 100 кг ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
общая масса посылок меньше на 16 кг 450 гр решение (16кг 450гр * 3) + (12кг 150 гр * 2) = 73кг 650гр100кг - 73кг 650гр = 26кг 350гр
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