Масса каждой из трёх посылок 16 кг 450 г, а каждой из двух других - 12 кг 150 г. на сколько килограммов общая масса всех посылок меньше 100 кг ?

Математика

Масса каждой из трёх посылок 16 кг 450 г, а каждой из двух других - 12 кг 150 г. на сколько килограммов общая масса всех посылок меньше 100 кг ?

Автор: Гость