Задача 2 класс в магазине 21 букет гвоздик и 14 букетов роз, их поставили по 7 цветов, ??колько нужно ваз для букетов
Математика
Задача 2 класс в магазине 21 букет гвоздик и 14 букетов роз, их поставили по 7 цветов, ??колько нужно ваз для букетов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21+14=35 букетов 35:7=5 ваз понадобится
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