Задача 2 класс в магазине 21 букет гвоздик и 14 букетов роз, их поставили по 7 цветов, ??колько нужно ваз для букетов

Математика

Задача 2 класс в магазине 21 букет гвоздик и 14 букетов роз, их поставили по 7 цветов, ??колько нужно ваз для букетов

Автор: Гость