Составьте уравнения реакций окисления железа и магния
Химия
Составьте уравнения реакций окисления железа и магния
Ответ(ы) на вопрос:
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4Fe+3O2=2Fe2O3 2Mg+O2=2MgO
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