Задача 3 пакета молока дешевле одной баночки кофе на 4% на сколько % 5пакетиков деше??ле баночки 2 кофе.
Математика
Задача 3 пакета молока дешевле одной баночки кофе на 4% на сколько % 5пакетиков деше??ле баночки 2 кофе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насколько я знаю, масса смеси в 1-м пакетике обычно 18-20 грамм. Навскидку, половина, а то и больше там - сахар, то есть минимум 10 грамм сахара, а это 35 ккал. Чистый кофе малокалориен, соевые сливки калорийны (400-450 ккал/100 гр), их там порядка 5-7 грамм, то есть примерно 25 ккал. Итого в районе 60-70 ккал в пакетике. Так что 1-2 пакетика в день - это немного. Но я бы не советовала пить такой кофе, так как на него идет самый дешевый и неудачный кофе и дешевые соевые сливки. Лучш
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