Помогите пожалуйста!!! cos x - sin 3x=cos 5x

Математика
Помогите пожалуйста!!! cos x - sin 3x=cos 5x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos x - sin 3x-cos 5x=0 cos x - cos 5x- sin 3x=( cos x - cos 5x)-  sin 3x=0 Т.к.  cos x - cos 5x)=2 sin (х+5х)/2· sin( х-5х)/2=2sin3x·sin(-x)=- 2sin3x·sinx,то имеем: -2sin3x·sinx -   sin 3x=0 или  2sin3x·sinx +   sin 3x=0   sin 3x (  2sinx + 1)=0  sin 3x =0,                                                   2sinx +1=0 3х=πn                                                           2sinx=-1  x=πn/3 , n∈Z                                              sinx=-1/2                                                                           x= (-1)ⁿ⁺¹π/6+πn, n∈Z
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уровнение(5376-α)-3877=904
Ответить
Русский язык
Укажите слово в котором 2 звук гласный фломастер пенал учебник азбука
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему:вид из окна зимой
Ответить
Обществознание
Какие проблемы стоят перед совершенной культурой России ? привести три примера
Ответить
Математика
Покажи с помощью скобок,какие два слагаемых заменили значением их суммы.
Ответить