Помогите пожалуйста!!! cos x - sin 3x=cos 5x
Математика
Помогите пожалуйста!!! cos x - sin 3x=cos 5x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos x - sin 3x-cos 5x=0 cos x - cos 5x- sin 3x=( cos x - cos 5x)- sin 3x=0 Т.к. cos x - cos 5x)=2 sin (х+5х)/2· sin( х-5х)/2=2sin3x·sin(-x)=- 2sin3x·sinx,то имеем: -2sin3x·sinx - sin 3x=0 или 2sin3x·sinx + sin 3x=0 sin 3x ( 2sinx + 1)=0 sin 3x =0, 2sinx +1=0 3х=πn 2sinx=-1 x=πn/3 , n∈Z sinx=-1/2 x= (-1)ⁿ⁺¹π/6+πn, n∈Z
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