Помогите написать сочинение на тему:вид из окна зимой

Гость: Гость:

Какой вид открывается, когда смотришь в окно. Зима пришла.. . Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. Всё серое и угрюмое сейчас укрыто плотным зимним покрывалом: таким белоснежным, ярким и блестящим. Утреннее солнце играет своими лучиками. Слепят глаза блестящие на солнце сугробы. От этого невольно появляется улыбка и на душе становится тепло. Всё вокруг радуется. Изменчива погода в зимние дни. Солнце наигралось своими лучами и скрылось за тучей, как будто устало. Всё тот же час стало унылым. Всё отдыхает. В комнате стало мрачно и тоскливо. Где же ты, солнышко? Вечером разыгралась вьюга. Смотришь в окно, а там - разыгрывается целый спектакль. Сильный ветер поднимает снег с земли и кружит с ним в вальсе. Снежинки падают с неба, присоединяются к танцу и парируют на землю. При этом время от времени раздаются гул и вой. Такова музыка метели.