Начальная форма глагола это А) неопределенная форма, Б)форма настоящего времени,В) форма прошедшего времени
Русский язык
Начальная форма глагола это А) неопределенная форма, Б)форма настоящего времени,В) форма прошедшего времени
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма глагола это - А) неопределенная форма.
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