Начальная форма глагола это А) неопределенная форма, Б)форма настоящего времени,В) форма прошедшего времени

Русский язык

Начальная форма глагола это А) неопределенная форма, Б)форма настоящего времени,В) форма прошедшего времени

Автор: Гость