Начальная форма глагола это А) неопределенная форма, Б)форма настоящего времени,В) форма прошедшего времени

Русский язык
Начальная форма глагола это А) неопределенная форма, Б)форма настоящего времени,В) форма прошедшего времени
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Гость:
Начальная форма глагола это -  А) неопределенная форма.
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