Как решить удобным способом 17•34+26•17+13•60
Математика
Как решить удобным способом 17•34+26•17+13•60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17(34+26)+13×60=17×60+13×60=60×(17+13)=60×30=1800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите все двузначные числа которые можно составить из цифр 1,3,5,7,используя при ??аписи числа каждую цифру один раз. 1)какие из них простые чис...
Русский язык
Поставь глаголы в форму 3-го лица множественного числа.Запиши.Выдели окончания.Ук??жи спряжения глаголов.Подчеркни буквы безударных гласных в корне...
Математика
Математика