Как решить удобным способом 17•34+26•17+13•60

Математика
Как решить удобным способом 17•34+26•17+13•60
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17(34+26)+13×60=17×60+13×60=60×(17+13)=60×30=1800
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