Запишите все двузначные числа которые можно составить из цифр 1,3,5,7,используя при ??аписи числа каждую цифру один раз. 1)какие из них простые числа.2)какие из них составные числа.

Математика

Запишите все двузначные числа которые можно составить из цифр 1,3,5,7,используя при ??аписи числа каждую цифру один раз. 1)какие из них простые числа.2)какие из них составные числа.

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