Покажи с помощью скобок,какие два слагаемых заменили значением их суммы.

Математика
Покажи с помощью скобок,какие два слагаемых заменили значением их суммы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(30+40)+7 68+(2+8) (27+3)+7 (68+2)+8 40+(8+50) (9+7)+8 18+(2+8) (90+4)+6
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