Покажи с помощью скобок,какие два слагаемых заменили значением их суммы.
Математика
Покажи с помощью скобок,какие два слагаемых заменили значением их суммы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(30+40)+7 68+(2+8) (27+3)+7 (68+2)+8 40+(8+50) (9+7)+8 18+(2+8) (90+4)+6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Начальная форма глагола это А) неопределенная форма, Б)форма настоящего времени,В) форма прошедшего времени
Математика
Запишите все двузначные числа которые можно составить из цифр 1,3,5,7,используя при ??аписи числа каждую цифру один раз. 1)какие из них простые чис...