Вычислите: а)Cos 135градусов-sin 150градусов+tg 120градусов-ctg 30градусов
Алгебра
Вычислите: а)Cos 135градусов-sin 150градусов+tg 120градусов-ctg 30градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в конце,тангенс,ответ таков=-0.9784819
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