Вычислите: а)Cos 135градусов-sin 150градусов+tg 120градусов-ctg 30градусов

Алгебра
Вычислите: а)Cos 135градусов-sin 150градусов+tg 120градусов-ctg 30градусов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если в конце,тангенс,ответ таков=-0.9784819
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Начальная форма глагола это А) неопределенная форма, Б)форма настоящего времени,В) форма прошедшего времени
Ответить
Математика
Как решить удобным способом 17•34+26•17+13•60
Ответить
Математика
Запишите все двузначные числа которые можно составить из цифр 1,3,5,7,используя при ??аписи числа каждую цифру один раз. 1)какие из них простые чис...
Ответить
Русский язык
Поставь глаголы в форму 3-го лица множественного числа.Запиши.Выдели окончания.Ук??жи спряжения глаголов.Подчеркни буквы безударных гласных в корне...
Ответить
Математика
Пожалуйста скажите ответ?!! Номер 144
Ответить